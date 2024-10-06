Перейра – о зевающем Хилле после его победы: «Он просто проснулся после UFC 300»
Алекс Перейра объяснил реакцию Джамала Хилла на его победу в поединке с Раунтри.
«Может быть, он просто проснулся после UFC 300», – пошутил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Джамал Хилл в апреле проиграл Перейре нокаутом в первом раунде в главном поединке UFC 300.
Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?
Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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