Хилл – Перейре: «Скоро все увидят, как ты проснешься!»
Джамал Хилл ответил на издевку Алекса Перейры.
«Ты сказал, мол я только проснулся после UFC 300. Но ты скоро меня увидишь. И все увидят, как ты проснешься!» – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл.
Перейра – о зевающем Хилле после его победы: «Он просто проснулся после UFC 300»
Хилл раскритиковал главное событие UFC 307: «Раунтри провалил допинг-тест и получил за это титульник. Ужасно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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