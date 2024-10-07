Хилл – Перейре: «Скоро все увидят, как ты проснешься!»

Джамал Хилл ответил на издевку Алекса Перейры.

«Ты сказал, мол я только проснулся после UFC 300. Но ты скоро меня увидишь. И все увидят, как ты проснешься!» – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл .

Перейра – о зевающем Хилле после его победы: «Он просто проснулся после UFC 300»

Хилл раскритиковал главное событие UFC 307: «Раунтри провалил допинг-тест и получил за это титульник. Ужасно»