Взвешивание перед UFC Vegas 99: Эрнандес и Перейра показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night. Главное событие – бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мичелом Перейрой.
Результаты взвешивания:
• Энтони Эрнандес (84,14 кг) – Мичел Перейра (84,14 кг)
• Роб Фонт (61,46 кг) – Кайлер Филлипс (61,46 кг)
• Чарльс Джонсон (57,15 кг) – Су Мудаэржи (57,15 кг)
• Джейк Хадли (61,46 кг) – Камерон Смазерман (61,46 кг)
• Даррен Элкинс (65,54 кг)– Дэниель Пинеда (66 кг)
• Матеул Николау (56,93 кг) – Асу Алмабаев (56,93 кг)
* – бойцы не уложились в вес
Турнир пройдет в ночь на 20 октября. Начало основного карда – 02:00 по мск.
История бармена, который тренировал чемпионов UFC и... совершил самоубийство
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости