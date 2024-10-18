Взвешивание перед UFC Vegas 99: Эрнандес и Перейра показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night. Главное событие – бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мичелом Перейрой .

Результаты взвешивания:

• Энтони Эрнандес (84,14 кг) – Мичел Перейра (84,14 кг)

• Роб Фонт (61,46 кг) – Кайлер Филлипс (61,46 кг)

• Чарльс Джонсон (57,15 кг) – Су Мудаэржи (57,15 кг)

• Джейк Хадли (61,46 кг) – Камерон Смазерман (61,46 кг)

• Даррен Элкинс (65,54 кг)– Дэниель Пинеда (66 кг)

• Матеул Николау (56,93 кг) – Асу Алмабаев (56,93 кг)

* – бойцы не уложились в вес

Турнир пройдет в ночь на 20 октября. Начало основного карда – 02:00 по мск.

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