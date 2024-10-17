Майк Перри арестован за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания он отказался проходить тест и оскорбил полицейского

Экс-боец UFC Майк Перри арестован за вождение в нетрезвом виде.

«Я не собираюсь проходить этот дурацкий тест на трезвость. Они прекрасно знают, кто я такой, они ##### [блин] сумасшедшие. ##### [К черту] этих ###### [ублюдков]», – кричал боец Bare Knuckle Майк Перри во время задержания.

Портал TMZ добавляет, что боец назвал одного из полицейских геем.

Майк Перри: «Конор не может меня уволить, потому что я совладелец Bare Knuckle. Почему бы ему не подраться с Полом? Это было бы даже хуже его поединка с Флойдом»

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