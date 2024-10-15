Шон О’Мэлли: «Я надеру Мерабу задницу, и это будет намного слаще, когда побью его в реванше»

Шон О’Мэлли обещает надрать задницу Мерабу Двалишвили в реванше.

«Это оправдание [разговоры о травме перед первым боем], неважно, но это прискорбно. Я надеру Мерабу задницу, и это будет намного слаще, когда я побью его в реванше», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

В сентябре на UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

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