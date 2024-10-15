Мераб – о реванше с О’Мэлли: «Погнали. Постараюсь не целовать тебя в этот раз»

Мераб Двалишвили ответил на вызов Шона О’Мэлли.

«Погнали. Постараюсь не целовать тебя в этот раз», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

В сентябре на UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

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