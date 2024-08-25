Хусейн Байсангуров выиграл титул WBA Continental America в среднем весе

Россиянин Хусейн Байсангуров выиграл титул в поединке с аргентинцем Джарой.

В ночь на 25 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла) состоялся вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», в карде которого прошел титульный бой в среднем весе между россиянином Хусейном Байсангуровым и аргентинцем Николасом Джарой за пояс WBA Continental America.

10-раундовый бой закончился победой Байсангурова единогласным решением судей.

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