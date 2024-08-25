Хусейн Байсангуров выиграл титул WBA Continental America в среднем весе

Теги IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Россиянин Хусейн Байсангуров выиграл титул в поединке с аргентинцем Джарой.

В ночь на 25 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла) состоялся вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», в карде которого прошел титульный бой в среднем весе между россиянином Хусейном Байсангуровым и аргентинцем Николасом Джарой за пояс WBA Continental America.

10-раундовый бой закончился победой Байсангурова единогласным решением судей.

Кремлев − об Олимпиаде-2024: «Слава Богу, что российских спортсменов там не было». В Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе

Умар Кремлев: «Олимпиада в Париже – это прямая содомия. Нужно избавить спортивное движение от таких чертей, как Бах»

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Евгения Тиунова
"WBA Continental America" Всё-таки за такие подверсии должны биться бойцы Латинской Америки, причём тут вообще чеченец?
Он выиграл, значит россиянин. Чеченцем был бы после проигрыша.
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий