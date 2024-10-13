Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»
Бивол сказал, что испытал умиротворение после объявления итога боя с Бетербиевым.
«Сейчас хочу пойти в номер, посидеть и подумать. Взять блокнот и записать планы на ближайшие месяцы. Сейчас бой пересматривать не хочу.
Эмоции после того, как Бетербиеву подняли руку? Умиротворение. Надо думать, что дальше», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях
Артур Бетербиев: «Бивол считает, что он заслужил победу? Он может говорить все, что угодно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
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