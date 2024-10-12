Вечер бокса в Эр-Рияде: Уиттакер не смог продолжить бой с Кэмероном после падения через канаты в пятом раунде. Судьи зафиксировали ничью

Британские боксеры упали через канаты во время поединка.

Это произошло во время боя Бена Уиттакера с Лиамом Кэмероном.

Уиттакер не смог продолжить бой после падения через канаты, которое произошло в пятом раунде.

Судьи объявили ничью. На момент приостановки боя счет был равным: 58-57 в пользу Уиттакера, 58-57 в пользу Кэмерона и 58-58 – ничья.

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham

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