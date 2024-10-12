Вечер бокса в Эр-Рияде: Уиттакер не смог продолжить бой с Кэмероном после падения через канаты в пятом раунде. Судьи зафиксировали ничью
Британские боксеры упали через канаты во время поединка.
Это произошло во время боя Бена Уиттакера с Лиамом Кэмероном.
Уиттакер не смог продолжить бой после падения через канаты, которое произошло в пятом раунде.
Судьи объявили ничью. На момент приостановки боя счет был равным: 58-57 в пользу Уиттакера, 58-57 в пользу Кэмерона и 58-58 – ничья.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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