Шон Стрикленд – следующий претендент на титульный бой против Дрикуса дю Плесси

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси проведут реванш за пояс UFC в среднем весе.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, лига пыталась организовать турнир в Южной Африке, но столкнулась с проблемами.

Дю Плесси и Стрикленд в январе-2024 – тогда Стрикленд проиграл раздельным решением и утратил титул чемпиона в среднем весе.

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