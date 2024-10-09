Шон Стрикленд – следующий претендент на титульный бой против Дрикуса дю Плесси
Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси проведут реванш за пояс UFC в среднем весе.
Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, лига пыталась организовать турнир в Южной Африке, но столкнулась с проблемами.
Дю Плесси и Стрикленд в январе-2024 – тогда Стрикленд проиграл раздельным решением и утратил титул чемпиона в среднем весе.
Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Championship Rounds
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