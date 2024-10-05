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Тренер Стрикленда: «UFC считают Шона следующим претендентом на титул. Мы ждем Дрикуса»

Тренер Шона Стрикленда назвал следующего соперника своего подопечного.

«Дана Уайт сказал, что Стрикленд - следующий претендент на титул. Я знаю, что и Хантер Кэмпбелл так думает. Шон встречался с ним, и он подтвердил слова Даны. Мы просто ждем, когда Дрикус дю Плесси будет доступен», – заявил Эрик Никсик.

Дрикус отреагировал на оскорбление Перейры: «Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что подерусь с тобой или со Стриклендом»

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал From The Stands
logoUFC
logoДана Уайт
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logoШон Стрикленд
logoДрикус дю Плесси
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