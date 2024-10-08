Магомед Анкалаев: «Я лучший ударник среди полутяжей. Если Джонс лишится соперника из-за травмы, я подерусь с ним и выиграю»

Магомед Анкалаев назвал себя лучшим ударником в полутяжах.

«Чейл Соннен, ты прав, я лучший ударник в полутяжелом дивизионе. Если Джон Джонс лишится соперника из-за травмы, я подерусь с ним и выиграю», – написал в соцсетях боец полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев .

Ранее Соннен назвал Анкалаева первым претендентом на титул в полутяжах, которым владеет Алекс Перейра.

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?