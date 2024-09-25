Трейлер поединка Бетербиев – Бивол

Представлен трейлер поединка Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол.

Напомним, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября в Эр-Рияде.

Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!