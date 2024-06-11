Гаджимагомедов проведет бой за титул WBA в бриджервейте

Теги бокс Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

Муслим Гаджимагомедов проведет бой с Чжаном Чжаосинем за пояс WBA.

Поединок за титул WBA в бриджервейте (до 92 кг) состоится 12 июля в Серпухове (Московская область) в главном бою турнира под эгидой IBA. За пояс подерутся Муслим Гаджимагомедов и Чжан Чжаосинь.

Гаджимагомедов выиграл три боя на профессиональном ринге: в последний раз он дрался с Артуром Манном в декабре-2023 и победил техническим решением рефери.

Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом Европы по боксу в категории до 92 кг

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