Волков проведет реванш с Ганом на UFC 308
Сирил Ган и Александр Волков подерутся в Абу-Даби.
26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.
В 2021 году бойцы встречались в клетке, тогда Сирил победил единогласным решением судей. В июне-2024 Александр победил Сергея Павловича, а Ган в сентябре-2023 нокаутировал Сергея Спивака.
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У француза уже есть образец как побеждать Волкова: разрывать дистанцию засчет преимущества в скорости, угрожать переводами и быть подвижной целью.
Будет интересно. Хороший бой.
Больше работать ногами на дистанции
Ну и ерунда, боже.