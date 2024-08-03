Волков проведет реванш с Ганом на UFC 308

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сирил Ган Волков - Ган UFC 308 Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган и Александр Волков подерутся в Абу-Даби.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.

В 2021 году бойцы встречались в клетке, тогда Сирил победил единогласным решением судей. В июне-2024 Александр победил Сергея Павловича, а Ган в сентябре-2023 нокаутировал Сергея Спивака.

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16 комментариев
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Саша с момента их последнего боя вырос как боец, а вот трусливый Ган севший на попу перед Джонсом не вызывает уважения. Надеюсь Драго накажет и выйдет на титульник против Аспиналла
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для Волкова явно бой хороший, в случае победы дадут титульник
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Сане нужен хороший план на бой, в прошлом он каждую атаку Гана контрил лоукиком. Гана нужно чем-то встречать, чтобы он в рэндж к Волкову так легко не заходил.

У француза уже есть образец как побеждать Волкова: разрывать дистанцию засчет преимущества в скорости, угрожать переводами и быть подвижной целью.

Будет интересно. Хороший бой.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Волкову надо бороть его, если получится. А так Ган прыгать будет, и очки набирать. У Волкова есть шансы, конечно, но надо быть в хорошей форме самой.
Прессинговать,давить к клетке,клинчевать,работать коленями.
Больше работать ногами на дистанции
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Ган просто лучше,Саша Шпала уступает почти по всем компонентам...
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Волкову главное тренера по стилю взять в октагон
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Я думаю результат будет тот же, Ган получше Волкова.
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Ответ Мадина Уйгурова
Саша с момента их последнего боя вырос как боец, а вот трусливый Ган севший на попу перед Джонсом не вызывает уважения. Надеюсь Драго накажет и выйдет на титульник против Аспиналла
Малина, тебе ли рассказывать, кто перед кем на попу сел:)
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Волкову надо бороть его, если получится. А так Ган прыгать будет, и очки набирать. У Волкова есть шансы, конечно, но надо быть в хорошей форме самой.
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Походу UFC 308 будет супер !!! Два назначенных боя великолепны!!!
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Да Саше надо проходить французика, есть большая вероятность что это произойдет. Все зависит от ментального настроя. Все ритуалы которые в моих силах проведу!!!))
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Ответ Арни Терминатор
Ган в собственной лужу сел и нету в юфс более трусливого бойца.
Это тот что самого грозного панчера всея планеты в одеяло превратил?

Ну и ерунда, боже.
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Ответ Мистер Биспинг
Это тот что самого грозного панчера всея планеты в одеяло превратил? Ну и ерунда, боже.
тот самый)))
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Ответ Арни Терминатор
тот самый)))
Страшно представить где в этом диванном рейтинге трусов находится самый грозный панчер Нганну после его выступлений против Гана и Льюиса.
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Ответ Мистер Биспинг
Страшно представить где в этом диванном рейтинге трусов находится самый грозный панчер Нганну после его выступлений против Гана и Льюиса.
Речь идёт о Гане. Зачем приплел сюда бойца который давно не выступает в лиге?
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