Волков проведет реванш с Ганом на UFC 308

Сирил Ган и Александр Волков подерутся в Абу-Даби.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между и .

В 2021 году бойцы встречались в клетке, тогда Сирил победил единогласным решением судей. В июне-2024 Александр победил Сергея Павловича, а Ган в сентябре-2023 нокаутировал Сергея Спивака.

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