Александр Шлеменко и Анатолий Токов могут подраться на турнире RCC
Бой может возглавить последний турнир RCC в 2024 году, который пройдет в декабре.
В 2018 году Александр Шлеменко и Анатолий Токов провели поединок на Bellator 208. Токов победил единогласным решением судей.
По словам главы RCC Николая Клименко, изначально соперником Шлеменко планировался Гегарда Мусаси, но от него отказались из-за затянувшихся переговоров.
Шлеменко заинтересован в поединке с Мусаси: «Этот бой разорвет ММА-сообщество»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Вестник MMA»
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