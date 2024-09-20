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Александр Шлеменко и Анатолий Токов могут подраться на турнире RCC

Бой может возглавить последний турнир RCC в 2024 году, который пройдет в декабре.

В 2018 году Александр Шлеменко и Анатолий Токов провели поединок на Bellator 208. Токов победил единогласным решением судей.

По словам главы RCC Николая Клименко, изначально соперником Шлеменко планировался Гегарда Мусаси, но от него отказались из-за затянувшихся переговоров.

Шлеменко заинтересован в поединке с Мусаси: «Этот бой разорвет ММА-сообщество»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Вестник MMA»
logoMMA
logoАлександр Шлеменко
RCC
logoАнатолий Токов
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