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  • Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»
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Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»

Джейк Пол заявил, что не готов драться с Хабибом Нурмагомедовым в MMA

«Главное найти подходящего соперника. У нас есть деньги, мы готовы делать предложения разным бойцам.

Дело в том, что они должны уметь привлекать аудиторию. Это должен быть мой первый бой в MMA.

Думаю, что мог бы победить Нейта Диаза в своем первом ММА-поединке. Это было бы тяжело, в борьбе шансы 50 на 50. Но я не хотел бы ввязываться в историю, где у меня нет шансов. Вроде Хабиба Нурмагомедова.

Диаз, Хорхе Масвидаль, кто еще... Тайрон Вудли тоже интересен», – заявил блогер Джейк Пол.

Нейт Диаз отомстил Масвидалю в боксе: принес Конору $1,6 млн и хочет вернуться в UFC

Пол – Диазу: «Иди к черту, Нейт! Ты отказался от боя в PFL за $15 млн»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
logoMMA
logoНейт Диаз
logoТайрон Вудли
logoХабиб Нурмагомедов
logoХорхе Масвидаль
logoДжейк Пол
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