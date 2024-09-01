Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»
Джейк Пол заявил, что не готов драться с Хабибом Нурмагомедовым в MMA
«Главное найти подходящего соперника. У нас есть деньги, мы готовы делать предложения разным бойцам.
Дело в том, что они должны уметь привлекать аудиторию. Это должен быть мой первый бой в MMA.
Думаю, что мог бы победить Нейта Диаза в своем первом ММА-поединке. Это было бы тяжело, в борьбе шансы 50 на 50. Но я не хотел бы ввязываться в историю, где у меня нет шансов. Вроде Хабиба Нурмагомедова.
Диаз, Хорхе Масвидаль, кто еще... Тайрон Вудли тоже интересен», – заявил блогер Джейк Пол.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
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