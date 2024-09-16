Джастин Гейджи: «Если меня вырубят, то все – я закончу»
Джастин Гейджи объяснил, в каком случае завершит борцовскую карьеру.
«Если меня уложат так сильно, что мне покажется, будто я уснул, то это все. Я закончу», – заявил бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи.
Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски
Царукян – о возможном сопернике за временный титул: «Любой из топ-5. Но они все недостойны»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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