  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
2

Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Динамо» Махачкала – «Спартак»

Ислам Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ.

Чемпион UFC стал специальным гостем махачкалинского «Динамо» в домашней игре со «Спартаком», которая проходит в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.

Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

Чендлер – о возможном поединке с Махачевым: «Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
logoпремьер-лига Россия
logoUFC
logoИслам Махачев
logoДинамо Махачкала
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала – 1:1. Угальде забил, Литвинов срезал мяч в свои ворота
14412 минут назад
Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами
11сегодня, 16:35
«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд. 1.87 – не пропустит от махачкалинского «Динамо»
2сегодня, 12:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»
9 минут назад
Двалишвили – о нежелании драться с Умаром: «Дело не в стране. У меня не будет с ним такой же вражды, как с Яном»
66сегодня, 16:25
Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»
3сегодня, 15:44
Кроуфорд хочет провести следующий бой против Канело во втором среднем весе (ESPN)
5сегодня, 14:04
Уайт – об О’Мэлли: «Он выглядел опустошенным»
12сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото