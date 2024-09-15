Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Динамо» Махачкала – «Спартак»
Ислам Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ.
Чемпион UFC стал специальным гостем махачкалинского «Динамо» в домашней игре со «Спартаком», которая проходит в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.
Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»
Чендлер – о возможном поединке с Махачевым: «Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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