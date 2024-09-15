Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Динамо» Махачкала – «Спартак»

Ислам Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ.

Чемпион UFC стал специальным гостем махачкалинского «Динамо » в домашней игре со «Спартаком », которая проходит в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.

Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

Чендлер – о возможном поединке с Махачевым: «Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели»