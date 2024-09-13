Рой Джонс: «Дзюба мог бы провести выставочный бой по боксу, почему бы и нет?»

Рой Джонс считает, что Артем Дзюба может провести выставочный бой по боксу.

«У Артема есть хорошие навыки. Я посоветовал ему продолжать тренироваться. Он мог бы провести выставочный бой по боксу, почему бы и нет? Важно, каким будет соперник», – сказал Рой Джонс .

31 августа Джонс провел открытую боксерскую тренировку, во время которой с ним на ринг вышел футболист Артем Дзюба .