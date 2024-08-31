Рой Джонс − о боксерской тренировке с Дзюбой: «Он хорош и быстр, но я бы его побил за 30 секунд»

Рой Джонс оценил боксерские навыки футболиста Артема Дзюбы

31 августа Джонс провел открытую боксерскую тренировку, во время которой с ним на ринг вышел футболист Артем Дзюба

«Артем очень хорош, он очень быстрый. Если его научить правильно двигаться и боксировать, он станет чемпионом. За сколько бы я его побил? 30 секунд, без шансов», − сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс .

Артем Дзюба − бывший капитан сборной России по футболу, четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории отечественного футбола. С июня-2024 форвард находится в статусе свободного агента.

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