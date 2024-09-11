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Пол Крейг и Бо Никал подерутся на UFC 309 (инсайдер Benny P)

Бой Пола Крейга и Бо Никала состоится в ноябре-2024.

По информации инсайдера Benny P, поединок между Полом Крейгом и Бо Никалом пройдет в среднем весе и должен состояться на турнире UFC 309. UFC 309 запланирован на 17 ноября, ивент пройдет в Нью-Йорке.

Бо Никал (6-0) выиграл три боя в UFC. Пол Крейг проиграл четыре из пяти последних боев в UFC.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Benny P
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
Бо Никал
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