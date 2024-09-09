Александр Шаблий: «Соперник был лучше меня в этот вечер! Причины найдем позже, но обещаю – мы вернемся»
«Всегда с интересом слушал или читал, что бойцы говорят после поражения. Можно за пару строк сделать о нем вывод и многое понять.
Я скажу так: Соперник был лучше меня в этот вечер! А причины этому мы уже найдем позже, на эти вопросы ответ быстро не находится.
На этом жизнь не заканчивается, хочу сказать всем искренние слова благодарности за поддержку перед боем и в особенности после него!
Жаль, не получилось вас всех обрадовать в этот вечер, я очень сильно хотел этого, но обещаю, что мы вернемся! Вернемся сильнее, поймем в чем была проблема и обязательно исправим ее. Обнял всех.
Слава Богу за все!» – написал в соцсетях боец Bellator Александр Шаблий.
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