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  • Валиев – о Стрикленде: «Мы с Дураевым объяснили Шону, что у нас слово motherfucker – это оскорбление. Он все понял и сказал, что втащит тому, кто поругается над исламом»
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Валиев – о Стрикленде: «Мы с Дураевым объяснили Шону, что у нас слово motherfucker – это оскорбление. Он все понял и сказал, что втащит тому, кто поругается над исламом»

Тимур Валиев попросил Шона Стрикленда не использовать слово motherfucker

«Я был инициатором разговора Дураева со Стриклендом и находился рядом. Альберт дружил с Шоном, они вместе спарринговали, поэтому было неправильно задевать религию, а потом обниматься с нами в зале и боксировать. Объяснили, что не стоит так делать.

На самом деле Стрикленд – неплохой парень, типичный американец. Ему нет разницы, что говорить, он просто болтает. Очень прикольный пацан. Попросили его: «Пожалуйста, не делай так, это неправильно и некрасиво. Ты нам нравишься. Мы вместе тренируемся и помогаем друг другу, но ты пишешь в твиттере то, что нас задевает».

Шону стало так приятно, что мы подошли к нему и поговорили. Стрикленд сказал, что если кто-то еще поругается над исламом, то сам ему втащит.

А что касается motherfucker, у нас просто разное понимание этого слова. Например, у американцев сказать «ты крепкий сукин сын» значит, что ты крутой. Они так даже про себя говорят. У нас это оскорбление. Или они часто говорят: «You tough motherfucker». Это значит: «Ты крепкий, мать твою».

У американцев это комплимент, а у нас – оскорбление матери. Когда это понимаешь, то уже не относишься к этому слову как к оскорблению», – сказал экс-боец UFC Тимур Валиев.

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«В США tough motherfucker – комплимент, у нас – оскорбление». Дагестанец из ACA, который привез Забита в Америку

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoТимур Валиев
logoШон Стрикленд
контент
logoАльберт Дураев
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