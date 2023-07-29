Асу Алмабаев: «Я бы хотел подраться с Деметриусом Джонсоном»
Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев рассказал, с кем хотел бы провести поединок.
«С Деметриусом Джонсоном я бы хотел подраться. Он сейчас с нашим соотечественником Кайратом Ахметовым будет драться в ONE FC. Как раз два легионера, два опытных сильнейших бойца. Но для меня тоже было бы интересно [подраться с Джонсоном], потому что Деметриус Джонсон это легенда именно наилегчайшего веса. 11 раз, если я не ошибаюсь, защитил свой пояс.
Он самый универсальный, у человека бойцовское IQ на высшем уровне работает. Он думает, и в самые критические моменты строит хорошие планы», — сказал Алмабаев.
5 августа Асу Алмабаев дебютирует в UFC в бою против представителя Ямайки Оде Осборна.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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