Официально: Фахретдинов проведет бой с Рузибоевым на UFC 308
Ринат Фахретдинов проведет бой с Нурсултоном Рузибоевым на UFC 308
Поединок в полусреднем весе пройдет на номерном турнире в Абу-Даби, который состоится 26 октября.
Фахретдинов (23-2-1) в последний раз выступал в июне, когда победил Николаса Дальби раздельным решением судей.
Рузибоев (34-9-2) в мае проиграл Хоакину Бакли судейским решением.
Фахретдинов – об анонсе поединка с Рузибоевым: «Мы были против этого. Не стоит закидывать нас камнями»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
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