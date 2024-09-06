Официально: Фахретдинов проведет бой с Рузибоевым на UFC 308

Ринат Фахретдинов проведет бой с Нурсултоном Рузибоевым на UFC 308

Поединок в полусреднем весе пройдет на номерном турнире в Абу-Даби, который состоится 26 октября.

Фахретдинов (23-2-1) в последний раз выступал в июне, когда победил Николаса Дальби раздельным решением судей.

Рузибоев (34-9-2) в мае проиграл Хоакину Бакли судейским решением.

Фахретдинов – об анонсе поединка с Рузибоевым: «Мы были против этого. Не стоит закидывать нас камнями»