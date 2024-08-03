Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308
UFC анонсировал новую дату боя Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.
26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в соглавном бою которого пройдет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.
Изначально бой должен был возглавить турнир UFC в Саудовской Аравии, который прошел 22 июня, но из-за проблем Чимаева со здоровьем соперником Уиттакера стал Икрам Алискеров, которого Роберт нокаутировал в первом раунде.
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Нет, не подерутся.
Смотрю, тот, кто писал новость оптимист. Боя не будет, Чимаев опять сольется, 100%. Хотя тут для него специально еще 3 раунда поставили, может быть, и выйдет. Все делают для этого проекта. В 5 вообще шансов у него нет, а тут хоть какие-то есть.
Зачем Роберт на это подписывается, уже заслужил свой титульный шанс вновь, но морозят чет его. Надеюсь, что хоть чек хороший получает.
Вот, кстати, шанс для Шары будет, когда Чимаев сольется, выйти на замену, надо уже после сегодняшнего боя, если все пойдет хорошо, начать готовиться к этой дате.
Шара может тоже рухнуть от прикасания как и предыдущие его соперники поляка, не считая Холанда.