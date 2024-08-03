Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308.

UFC анонсировал новую дату боя Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в соглавном бою которого пройдет поединок в среднем весе между и .

Изначально бой должен был возглавить турнир UFC в Саудовской Аравии, который прошел 22 июня, но из-за проблем Чимаева со здоровьем соперником Уиттакера стал Икрам Алискеров, которого Роберт нокаутировал в первом раунде.

Официально: Топурия и Холлоуэй возглавят турнир UFC 308