Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Уиттакер − Чимаев UFC 308 Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал новую дату боя Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в соглавном бою которого пройдет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.

Изначально бой должен был возглавить турнир UFC в Саудовской Аравии, который прошел 22 июня, но из-за проблем Чимаева со здоровьем соперником Уиттакера стал Икрам Алискеров, которого Роберт нокаутировал в первом раунде.

Официально: Топурия и Холлоуэй возглавят турнир UFC 308

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6 комментариев
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Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308.
========
Нет, не подерутся.

Смотрю, тот, кто писал новость оптимист. Боя не будет, Чимаев опять сольется, 100%. Хотя тут для него специально еще 3 раунда поставили, может быть, и выйдет. Все делают для этого проекта. В 5 вообще шансов у него нет, а тут хоть какие-то есть.

Зачем Роберт на это подписывается, уже заслужил свой титульный шанс вновь, но морозят чет его. Надеюсь, что хоть чек хороший получает.

Вот, кстати, шанс для Шары будет, когда Чимаев сольется, выйти на замену, надо уже после сегодняшнего боя, если все пойдет хорошо, начать готовиться к этой дате.
+8
0
+8
Робу уважение, но непонятно нафига ему это
+6
-1
+5
Вот это кардище
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308. ======== Нет, не подерутся. Смотрю, тот, кто писал новость оптимист. Боя не будет, Чимаев опять сольется, 100%. Хотя тут для него специально еще 3 раунда поставили, может быть, и выйдет. Все делают для этого проекта. В 5 вообще шансов у него нет, а тут хоть какие-то есть. Зачем Роберт на это подписывается, уже заслужил свой титульный шанс вновь, но морозят чет его. Надеюсь, что хоть чек хороший получает. Вот, кстати, шанс для Шары будет, когда Чимаев сольется, выйти на замену, надо уже после сегодняшнего боя, если все пойдет хорошо, начать готовиться к этой дате.
Деньги скорее всего.
Шара может тоже рухнуть от прикасания как и предыдущие его соперники поляка, не считая Холанда.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся в соглавном бою UFC 308. ======== Нет, не подерутся. Смотрю, тот, кто писал новость оптимист. Боя не будет, Чимаев опять сольется, 100%. Хотя тут для него специально еще 3 раунда поставили, может быть, и выйдет. Все делают для этого проекта. В 5 вообще шансов у него нет, а тут хоть какие-то есть. Зачем Роберт на это подписывается, уже заслужил свой титульный шанс вновь, но морозят чет его. Надеюсь, что хоть чек хороший получает. Вот, кстати, шанс для Шары будет, когда Чимаев сольется, выйти на замену, надо уже после сегодняшнего боя, если все пойдет хорошо, начать готовиться к этой дате.
Титульник за Стрикландом по факту, а это 100 процентов титульник для Роберта следующий. Болеем за нашего Роба 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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Ответ Саша Беблова
Титульник за Стрикландом по факту, а это 100 процентов титульник для Роберта следующий. Болеем за нашего Роба 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Не понимаю вообще, чем Стрикленд заслужил титульник, закрыл поражение победой над Костой и все что ли? Этого Косту также и Роберт побеждал и еще Алискеров есть в последних двух боях. Лучше бы между ними как раз поединок и провели бы, а победитель уже реванш получает с победителем боя Адесанья-Де Плюсси.
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