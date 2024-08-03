Анкалаев подерется с Ракичем на UFC 308

Магомед Анкалаев встретится с Александром Ракичем в Абу-Даби.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в полутяжелом весе между и .

Анкалаев в последний раз дрался в январе-2024, когда нокаутировал Джонни Уокера. Ракич в апреле-2024 проиграл техническим нокаутом Иржи Прохазке.

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