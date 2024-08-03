Анкалаев подерется с Ракичем на UFC 308
Магомед Анкалаев встретится с Александром Ракичем в Абу-Даби.
26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Александром Ракичем.
Анкалаев в последний раз дрался в январе-2024, когда нокаутировал Джонни Уокера. Ракич в апреле-2024 проиграл техническим нокаутом Иржи Прохазке.
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Или по вашему чемпион должен подстраиваться?
Маге предлагали бой, но у него там был праздник и он отказался. Может у Перейры святой праздник карандаша или стакана, тоже будет норм если он откажется?
Вангую , сейчас Мага побьет Ракича , а Перейре дадут Хилла , а после Хилла опять Прохазку , потом Блаховича и так пока видимо Анкалаев не завершит карьеру .