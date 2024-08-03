Анкалаев подерется с Ракичем на UFC 308

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Александр Ракич UFC 308 Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев встретится с Александром Ракичем в Абу-Даби.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Александром Ракичем.

Анкалаев в последний раз дрался в январе-2024, когда нокаутировал Джонни Уокера. Ракич в апреле-2024 проиграл техническим нокаутом Иржи Прохазке.

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13 комментариев
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Ответ TITUL
Не вижу смысла в этом бое, победа Анклаеву ничего не даст, поражение отбросит на несколько боёв
этот бой принят чтобы не застаиватся.
+10
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+10
Не вижу смысла в этом бое, победа Анклаеву ничего не даст, поражение отбросит на несколько боёв
+8
-4
+4
Мага уверенно ☝🏻
+4
-1
+3
и опять абу даби
+3
0
+3
Ответ Brigande
Короче , Мага продолжает защищать свой эфемерный титул , который он взял в бою с Блаховчем . Перейра очень крутой мужик и боец , притапливаю за него , но не могу его называть чемпионом , пока такой беспредел творят функционеры юфс . Вангую , сейчас Мага побьет Ракича , а Перейре дадут Хилла , а после Хилла опять Прохазку , потом Блаховича и так пока видимо Анкалаев не завершит карьеру .
Какой беспредел творят то? Мага ставит условия где и когда драться (не в его привелегии это).
Или по вашему чемпион должен подстраиваться?
Маге предлагали бой, но у него там был праздник и он отказался. Может у Перейры святой праздник карандаша или стакана, тоже будет норм если он откажется?
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Ухххх какой бой. Алекс может удивить
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Лучше бы с Блаховичем
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если честно каждый бой Анкалаева как претендентский, по факту титул уже взял в бою с Балаховичем, сначала сам пшек признался что проиграл потом отмазался типа ничья
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Анкалаеву походу второй круг дадут), сам Дана знает прекрасно что Мага заберёт титул у Перейры
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Короче , Мага продолжает защищать свой эфемерный титул , который он взял в бою с Блаховчем . Перейра очень крутой мужик и боец , притапливаю за него , но не могу его называть чемпионом , пока такой беспредел творят функционеры юфс .
Вангую , сейчас Мага побьет Ракича , а Перейре дадут Хилла , а после Хилла опять Прохазку , потом Блаховича и так пока видимо Анкалаев не завершит карьеру .
0
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Ответ pasha_t
Ухххх какой бой. Алекс может удивить
продержится 2 раунда? других причин удивлять не вижу
+1
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