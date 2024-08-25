Перейра подозревает, что Адесанья был травмирован перед боем с дю Плесси: «Он очень мало бил. У Исраэля классный лоу-кик, но он его не использовал»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Перейра подозревает, что Адесанья был травмирован до боя с Дрикусом дю Плесси.

«Возможно, у Адесаньи была травма, я не знаю. Вы могли заметить, что он очень мало бил... У Исраэля классный лоу-кик. Но он не использовал его – только руками махал», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, дю Плесси победил Адесанью удушающим приемом в четвертом раунде главного поединка UFC 305, защитив пояс чемпиона среднего веса.

Дю Плесси – Перейре: «Если тебя так напряг Адесанья, то не стоит драться со мной. Тебя ждет восьмой номер полутяжелого рейтинга»

Стрикленд раскритиковал UFC: «Мне плевать на политику и титулы, но смеюсь, когда Адесанье хотят дать реванш с Перейрой»

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3 комментария
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Ответ CR6
Так Алесанья много раз лоукики бил Дю Плесси. Просто Дю Плесси таран, его лоукиками не замедлишь
Стойки менял часто
+4
0
+4
Так Алесанья много раз лоукики бил Дю Плесси. Просто Дю Плесси таран, его лоукиками не замедлишь
+5
-2
+3
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