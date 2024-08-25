Перейра подозревает, что Адесанья был травмирован перед боем с дю Плесси: «Он очень мало бил. У Исраэля классный лоу-кик, но он его не использовал»
Перейра подозревает, что Адесанья был травмирован до боя с Дрикусом дю Плесси.
«Возможно, у Адесаньи была травма, я не знаю. Вы могли заметить, что он очень мало бил... У Исраэля классный лоу-кик. Но он не использовал его – только руками махал», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, дю Плесси победил Адесанью удушающим приемом в четвертом раунде главного поединка UFC 305, защитив пояс чемпиона среднего веса.
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