Адесанья – о словах Перейры про травму: «Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами друг друга изучали»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья отреагировал на слова Алекса Перейры о его травме.

«Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами изучали движения друг друга и дрались много раз. Я серьезно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Ранее Алекс Перейра предположил, что Адесанья был травмирован в поединке с Дрикусом дю Плесси, из-за чего редко использовал лоу-кик.

Дю Плесси – Перейре: «Если тебя так напряг Адесанья, то не стоит драться со мной. Тебя ждет восьмой номер полутяжелого рейтинга»

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Его ударку переоценивают, а в борьбе у Алекса никаких шансов»

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4 комментария
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Может Адесанье намекает, что травма была?
А в принципе, приписать себе травму после поражения, да ещё и сославшись на выводы главного соперника в жизни- это же просто прекрасно
+16
-2
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Ответ EAstman
так вы 5 раз бились
Так это ирония
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так вы 5 раз бились
+3
-2
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