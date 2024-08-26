Адесанья – о словах Перейры про травму: «Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами друг друга изучали»

Исраэль Адесанья отреагировал на слова Алекса Перейры о его травме.

«Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами изучали движения друг друга и дрались много раз. Я серьезно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Ранее Алекс Перейра предположил, что Адесанья был травмирован в поединке с Дрикусом дю Плесси, из-за чего редко использовал лоу-кик.

Дю Плесси – Перейре: «Если тебя так напряг Адесанья, то не стоит драться со мной. Тебя ждет восьмой номер полутяжелого рейтинга»

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Его ударку переоценивают, а в борьбе у Алекса никаких шансов»