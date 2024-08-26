Адесанья – о словах Перейры про травму: «Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами друг друга изучали»
Исраэль Адесанья отреагировал на слова Алекса Перейры о его травме.
«Странно, откуда этот парень меня знает... Будто мы часами изучали движения друг друга и дрались много раз. Я серьезно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Ранее Алекс Перейра предположил, что Адесанья был травмирован в поединке с Дрикусом дю Плесси, из-за чего редко использовал лоу-кик.
Дю Плесси – Перейре: «Если тебя так напряг Адесанья, то не стоит драться со мной. Тебя ждет восьмой номер полутяжелого рейтинга»
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А в принципе, приписать себе травму после поражения, да ещё и сославшись на выводы главного соперника в жизни- это же просто прекрасно