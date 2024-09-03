Наойя Иноуэ нокаутировал Ти Джея Доэни ударом в корпус в седьмом раунде
Наойя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу
В Токио состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ (28-0) и Ти Джеем Доэни (26-4).
Иноуэ доминировал на протяжении всего поединка и нокаутировал соперника в седьмом раунде: после удара в корпус Доэни отказался продолжать бой.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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