Наойя Иноуэ нокаутировал Ти Джея Доэни ударом в корпус в седьмом раунде

Наойя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

В Токио состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ (28-0) и Ти Джеем Доэни (26-4).

Иноуэ доминировал на протяжении всего поединка и нокаутировал соперника в седьмом раунде: после удара в корпус Доэни отказался продолжать бой.

Турки Аль эш-Шейх: «Хочу сотрудничать с Иноуэ. Его должен увидеть весь мир»