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  • Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
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Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»

Усман Нурмагомедов заявил, что не принимал стероиды

«У меня есть договоренность с Калифорнийской комиссией, и мне нельзя говорить в СМИ или кому-то еще, что это было. Но это было лекарство.

Если бы это был стероид, мне бы выписали отстранение на год или два. Это было лекарство, ничего особенного. Теперь все в порядке.

Мне плевать на критику, меня она не волнует. Я знаю, что ничего не сделал, знаю, кто я такой. Мне никогда не давали стероиды или что-то в этом роде.

Люди болтают об этом только потому, что нас никто не может победить. И им нужно сказать что-то в этом роде: «О, этот парень принимает стероиды».

Окей, ребята, вы можете болтать, но кого это волнует?» − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, которого в ночь на 8 сентября ждет бой с Александром Шаблием.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
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