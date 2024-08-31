Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»

Усман Нурмагомедов заявил, что не принимал стероиды

«У меня есть договоренность с Калифорнийской комиссией, и мне нельзя говорить в СМИ или кому-то еще, что это было. Но это было лекарство.

Если бы это был стероид, мне бы выписали отстранение на год или два. Это было лекарство, ничего особенного. Теперь все в порядке.

Мне плевать на критику, меня она не волнует. Я знаю, что ничего не сделал, знаю, кто я такой. Мне никогда не давали стероиды или что-то в этом роде.

Люди болтают об этом только потому, что нас никто не может победить. И им нужно сказать что-то в этом роде: «О, этот парень принимает стероиды».

Окей, ребята, вы можете болтать, но кого это волнует?» − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов , которого в ночь на 8 сентября ждет бой с Александром Шаблием .

Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?

Конор наехал на команду Хабиба за использование допинга. Откуда столько уверенности?