Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
«У меня есть договоренность с Калифорнийской комиссией, и мне нельзя говорить в СМИ или кому-то еще, что это было. Но это было лекарство.
Если бы это был стероид, мне бы выписали отстранение на год или два. Это было лекарство, ничего особенного. Теперь все в порядке.
Мне плевать на критику, меня она не волнует. Я знаю, что ничего не сделал, знаю, кто я такой. Мне никогда не давали стероиды или что-то в этом роде.
Люди болтают об этом только потому, что нас никто не может победить. И им нужно сказать что-то в этом роде: «О, этот парень принимает стероиды».
Окей, ребята, вы можете болтать, но кого это волнует?» − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, которого в ночь на 8 сентября ждет бой с Александром Шаблием.
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