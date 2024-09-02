Кайла Харрисон: «Нуньес должна прекратить нести всякое дерьмо про мою команду»
Кайла Харрисон призвала Аманду Нуньес следить за словами
«Я не хотела быть той девушкой, которая обзывает стариков и пенсионеров. Тех счастливых толстяков, которые сидят на диване. Единственная моя проблема с Амандой Нуньес - все то дерьмо, что она наговорила о моей команде. Лично я думаю, что она великолепна. Но не нужно поносить мою команду», – заявила боец UFC Кайла Харрисон.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Grind City Media
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