Харрисон готова быть запасной в бою Пеннингтон – Пенья: «Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением»
Харрисон готова стать запасной в поединке Ракель Пеннингтон – Джулианна Пенья
«Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением. Я готова. Я лучшая в мире, поехали», – заявила боец UFC Кайла Харрисон.
Напомним, Пеннингтон подерется с Пеньей в соглавном событии UFC 307.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Mania
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