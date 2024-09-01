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  • Харрисон готова быть запасной в бою Пеннингтон – Пенья: «Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением»
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Харрисон готова быть запасной в бою Пеннингтон – Пенья: «Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением»

Харрисон готова стать запасной в поединке Ракель Пеннингтон – Джулианна Пенья

«Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением. Я готова. Я лучшая в мире, поехали», – заявила боец UFC Кайла Харрисон.

Напомним, Пеннингтон подерется с Пеньей в соглавном событии UFC 307.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Mania
logoUFC
logoMMA
logoКайла Харрисон
Джулианна Пенья
logoРакель Пеннингтон
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