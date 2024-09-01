Джонс – о Уайте: «Если вы отправите Дану на деловую встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем»
Джон Джонс отметил умение Даны Уайта вести переговоры
«Если вы отправите Дану Уайта на деловю встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
Фрэнсис Нганну: «От поединка отказался Джонс – в руководстве UFC мне так и сказали»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джона Джонса
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