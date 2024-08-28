Bellator Champions Series Сан-Диего: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 8 сентября в Сан-Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator Champions Series. В главном событии ивента пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.
Где и во сколько смотреть Bellator Champions Series?
Прямую трансляцию турнира проведет сервис Окко. Начало − в 01:00 по мск.
Главные бои турнира:
Усман Нурмагомедов – Александр Шаблий;
Лоренз Ларкин − Леван Чокхели;
Дуглас Лима − Аарон Джеффери;
Янси Медейрос − Жора Айвазян;
Сумико Инаба − Маккензи Стиллер.
Усман Нурмагомедов − о бое с Шаблием: «Его слабое место − менталка. Я лучше него во всем»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
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