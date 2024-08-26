Дариуш готов подраться с Пимблеттом в ноябре: «Я тот парень, который может просто выйти и избить его»

Бенеил Дариуш не исключает, что осенью подерется с Пэдди Пимблеттом.

«Я не в курсе слухов о поединке с Пэдди Пимблеттом, но готов.

Опыт может сыграть большую роль в этом бою. Я действительно так считаю. Я тот парень, который может просто выйти и избить его. Словно старший брат», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.

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