Дариуш готов подраться с Пимблеттом в ноябре: «Я тот парень, который может просто выйти и избить его»

Теги UFC MMA Бенеил Дариуш Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш не исключает, что осенью подерется с Пэдди Пимблеттом.

«Я не в курсе слухов о поединке с Пэдди Пимблеттом, но готов.

Опыт может сыграть большую роль в этом бою. Я действительно так считаю. Я тот парень, который может просто выйти и избить его. Словно старший брат», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.

Махачев − о черных поясах по джиу-джитсу: «Аспиналл и Стерлинг его заслужили, а Порье и Фергюсон − нет»

Соннен – о Пимблетте: «Он находится в двух победах от титульника. Бой с Чендлером – отличный вариант»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я зарёкся прогнозировать бои Пэдди. Уже который раз. Сейчас уже не удивлюсь что он и Дариуша пройдёт.
+7
-1
+6
Если Дариуш не пройдёт Пимблетта, можно завершать карьеру.
+3
0
+3
Скорее всего, этот бой состоится: продвижению Пэдди UFC очевидно благоволит, а Дариуш - самый посильный из высокорейтинговых соперников.
+3
0
+3
Хороший поединок был бы
+1
0
+1
Звучит здорово!👍
0
0
0
Было бы славно
0
0
0
Очередной старик после травмы и на серии поражений для Шэгги, если так дальше пойдет, то скорее ему дадут шанс выйти с Исламом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий