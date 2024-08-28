Чарльз Оливейра: «Умираю от желания драться. Скоро лев выйдет на охоту»

Чарльз Оливейра высказался о следующем поединке

«Друзья, я умираю от желания драться – и знаю, что вы все хотите увидеть меня в клетке. Надеюсь, что уже скоро анонсируют мой следующий поединок. Я рассчитываю на вашу поддержку.

А я пока делаю свою часть работы – активно тренируюсь. Скоро лев легкого дивизиона выйдет на охоту», – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра .

В последний раз Оливейра дрался в апреле, когда уступил Арману Царукяну раздельным решением судей.

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