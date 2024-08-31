Бивол − о прогнозе Джонса на бой с Бетербиевым: «Это очень важно для меня, Рой − один из моих идолов»
Дмитрий Бивол поблагодарил Роя Джонса за прогноз на бой с Артуром Бетербиевым
«Слова Джонса очень важны для меня, потому что Рой − один из моих любимых бойцов. Он, Шуга Шон Леонард, Майк Тайсон и Мухамед Али. Для меня это были идолы.
И слышать, что он дает мне шансы выиграть − это удивительно, это придает уверенности», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.
Джонс − о поединке Бивола и Бетербиева: «Один из самых крутых боев всех времен»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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