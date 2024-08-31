Бивол − о прогнозе Джонса на бой с Бетербиевым: «Это очень важно для меня, Рой − один из моих идолов»

Дмитрий Бивол поблагодарил Роя Джонса за прогноз на бой с Артуром Бетербиевым

«Слова Джонса очень важны для меня, потому что Рой − один из моих любимых бойцов. Он, Шуга Шон Леонард, Майк Тайсон и Мухамед Али. Для меня это были идолы.

И слышать, что он дает мне шансы выиграть − это удивительно, это придает уверенности», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол , который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.

Джонс − о поединке Бивола и Бетербиева: «Один из самых крутых боев всех времен»