Тренер О’Мэлли – о Двалишвили: «Тот, кто может доминировать над Яном в течение 25 минут – настоящий зверь»
Тим Уэлш восхищен победой Мераба Двалишвили над Петром Яном.
«Тот, кто может доминировать над Петром Яном в течение 25 минут – даже не обязательно избивать его, а просто контролировать и успешно защищаться, – настоящий зверь», – заявил тренер Тим Уэлш.
Напомним, Ян в марте 2023 года проиграл Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.
Коди Гарбрандт: «Бой О’Мэлли – Двалишвили будет интересным. Посмотрим, насколько законен титул Шона»
Мераб Двалишвили: «Если бы я проиграл Яну, то покончил бы с собой»
Так что, да - сахарку будет не сладко
Правда Стерлинг уже попался в эту ловушку, но грузин объективно другого уровня боец.
Если О’Мелли снова победит нокаутом, то это будет заявка на ударника уровня пикового Конора.