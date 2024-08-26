Тренер О’Мэлли – о Двалишвили: «Тот, кто может доминировать над Яном в течение 25 минут – настоящий зверь»

Тим Уэлш восхищен победой Мераба Двалишвили над Петром Яном.

«Тот, кто может доминировать над Петром Яном в течение 25 минут – даже не обязательно избивать его, а просто контролировать и успешно защищаться, – настоящий зверь», – заявил тренер Тим Уэлш.

Напомним, Ян в марте 2023 года проиграл Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

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