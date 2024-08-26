Тренер О’Мэлли – о Двалишвили: «Тот, кто может доминировать над Яном в течение 25 минут – настоящий зверь»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Тим Уэлш восхищен победой Мераба Двалишвили над Петром Яном.

«Тот, кто может доминировать над Петром Яном в течение 25 минут – даже не обязательно избивать его, а просто контролировать и успешно защищаться, – настоящий зверь», – заявил тренер Тим Уэлш.

Напомним, Ян в марте 2023 года проиграл Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

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6 комментариев
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По-сути, Мераб единственный кто реально смог победить Яна...
Так что, да - сахарку будет не сладко
+22
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Это была примерно половина Петра Яна, практически не бьющая. Целый Ян дал бы Мерабу хороший конкурентный бой.
+11
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Ответ romantetochkin@yandex.ru
Во весело будет,если Шон так же отправит спать Мераба,как и его дружка-пирожка Стерлинга😅
Ну это будет сенсация. Потому что Шон с его уровнем борьбы и длинными худыми конечностями кажется просто находкой для борцов.
Правда Стерлинг уже попался в эту ловушку, но грузин объективно другого уровня боец.
Если О’Мелли снова победит нокаутом, то это будет заявка на ударника уровня пикового Конора.
+4
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+4
Во весело будет,если Шон так же отправит спать Мераба,как и его дружка-пирожка Стерлинга😅
+7
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Ян с травмой вышел , надо было отказаться от боя
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Ответ Antonio Gaudi
Ну это будет сенсация. Потому что Шон с его уровнем борьбы и длинными худыми конечностями кажется просто находкой для борцов. Правда Стерлинг уже попался в эту ловушку, но грузин объективно другого уровня боец. Если О’Мелли снова победит нокаутом, то это будет заявка на ударника уровня пикового Конора.
По сути Стерлинг уже стал для Шона этаким Альдо на минималках. Теперь его ждет Хабиб на минималках(хотя грузин хорош, безусловно). Посмотрим получится ли у него)
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