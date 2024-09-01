Тренер Белала: «Мы победим Рахмонова со счетом 3-2 или 4-1. Многое решит выносливость»
Тренер Белала Мухаммада дал прогноз на поединок бойца с Шавкатом Рахмоновым
«Выносливость будет важным фактором в этом бою, и я думаю, что мы победим Шавката со счетом 3-2 или 4-1. Рахмонов – финишер. Он хорош в этом, но если он не прикончит Белала, то будет давить до последнего», – заявил Луис Тэйлор.
Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»
Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
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