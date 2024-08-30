«Покажите ему настоящие деньги». Пол рассказал, что заставит Джонса принять бой с Аспиналлом

Джейк Пол рассказал, что заставит Джона Джонса принять бой с Томом Аспиналлом

«Джонс никого не избегает. Он прекрасно знает, что делает. Просто покажите ему деньги – настоящие деньги. А не те, которые помогают вам раскручивать всю эту историю.

Его поединок с Аспиналлом будет огромным, потому что затрагивает сразу два крупных рынка. $25 млн и процент с продажи платных трансляций – это разумный вариант», – написал в социальных сетях блогер и боксер Джейк Пол .

Джон Джонс: «Мое наследие не пострадает, если я уйду на пенсию без боя с Аспиналлом»

Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»