«Покажите ему настоящие деньги». Пол рассказал, что заставит Джонса принять бой с Аспиналлом
Джейк Пол рассказал, что заставит Джона Джонса принять бой с Томом Аспиналлом
«Джонс никого не избегает. Он прекрасно знает, что делает. Просто покажите ему деньги – настоящие деньги. А не те, которые помогают вам раскручивать всю эту историю.
Его поединок с Аспиналлом будет огромным, потому что затрагивает сразу два крупных рынка. $25 млн и процент с продажи платных трансляций – это разумный вариант», – написал в социальных сетях блогер и боксер Джейк Пол.
Джон Джонс: «Мое наследие не пострадает, если я уйду на пенсию без боя с Аспиналлом»
Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джейка Пола
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