Никита Цзю: «В детстве закрывал пауков в коробке и смотрел, как они умирают. Меня даже водили к психологу»

Никита Цзю рассказал, каким было его детство

«В детстве я был одиночкой. Был замкнутым ребенком. Помню, собирал пауков-тенетников на заднем дворе и закрывал их в коробке – смотрел, как они умирают от нехватки кислорода.

Честно говоря, мне жалко мою маму – ей приходилось справляться со всем этим. Меня даже водили к психологу. Но он сказал: «С мальчиком все в порядке. Он просто нуждается во внимании», – рассказал боксер Никита Цзю .

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