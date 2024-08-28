Никита Цзю: «В детстве закрывал пауков в коробке и смотрел, как они умирают. Меня даже водили к психологу»
Никита Цзю рассказал, каким было его детство
«В детстве я был одиночкой. Был замкнутым ребенком. Помню, собирал пауков-тенетников на заднем дворе и закрывал их в коробке – смотрел, как они умирают от нехватки кислорода.
Честно говоря, мне жалко мою маму – ей приходилось справляться со всем этим. Меня даже водили к психологу. Но он сказал: «С мальчиком все в порядке. Он просто нуждается во внимании», – рассказал боксер Никита Цзю.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
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