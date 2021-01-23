Дэйна Уайт: «Хабиб так сильно ненавидит Конора. Я искренне верю, что они подерутся»

Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш – состоится.

«Хабиб так сильно ненавидит Конора. Ненависть, которую испытывают эти двое, так же реальна, как и все, что вы когда-либо видели.

Я верю, если Конор завоюет титул, Хабиб вернется, чтобы подраться с ним. Я искреннее верю, что они подерутся. Может, я и ошибаюсь, посмотрим», – сказал Уайт.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018-го удушающим приемом в четвертом раунде.

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