Александр Усик: «Мне не нравится идея стать президентом Украины. И вообще меня не интересует политическая карьера. Я не верю в политику»

Александр Усик передумал становиться президентом Украины.

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику. Для меня политика – это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу Video NV.

Напомним, в прошлом году Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры.

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