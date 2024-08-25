Александр Усик: «Мне не нравится идея стать президентом Украины. И вообще меня не интересует политическая карьера. Я не верю в политику»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик передумал становиться президентом Украины.

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику. Для меня политика – это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу Video NV.

Напомним, в прошлом году Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры.

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16 комментариев
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Давай ,Александр,поговорим о том ,во что ты веришь,а именно о Вере в Бога.Помнится,ты говорил,что собираешься защищать свою церковь когда в неё придут радикалы,но ничего подобного не произошло. И лично я не осуждаю тебя в этом случае,т.к. много людей со стволами и ножами несоизмеримо сильнее одного человека,пусть и сильнейшего боксёра мира. Но когда запрещают церковь,прихожанином которой ты, вроде как,до сих пор являешься,то не высказаться по этому поводу ты не имеешь права. Особенно учитывая ,что в данный момент ты находишься не на Украине. С этого дня ,Александр, ты полностью аннулирован.
+34
-12
+22
Совесть замучает?
Чей Крым, усач?
Прежде, ты говорил: «Божий!».
+27
-9
+18
Почему за печеньки свое седалище продал, он просто политикой не интересовался
+20
-11
+9
Ответ Авраам Линкольн
а что у них там с православной церковью?
Запрет и отъем имущества
+11
-5
+6
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Агенты ФСБ в рясах должны уметь сами постоять за себя. Как дурить людям мозги и настраивать их против своего же народа и своей же страны - так они первые. А как разобраться с людьми, которые не хотят их видеть на своей земле - так давайте нам поможет Усик))
А чем отличаются агенты ФСБ в рясах от агентов сбу в рясах, хотя не хоепи я понял что это "другое"
+6
0
+6
Дурачек ты Усик
+15
-10
+5
Ответ FS19
Давай ,Александр,поговорим о том ,во что ты веришь,а именно о Вере в Бога.Помнится,ты говорил,что собираешься защищать свою церковь когда в неё придут радикалы,но ничего подобного не произошло. И лично я не осуждаю тебя в этом случае,т.к. много людей со стволами и ножами несоизмеримо сильнее одного человека,пусть и сильнейшего боксёра мира. Но когда запрещают церковь,прихожанином которой ты, вроде как,до сих пор являешься,то не высказаться по этому поводу ты не имеешь права. Особенно учитывая ,что в данный момент ты находишься не на Украине. С этого дня ,Александр, ты полностью аннулирован.
Так он вроде как раз на Украине сейчас. С Вовкой обнимается, только в засос не целуется)) Пояс чемпиона подарил
+3
0
+3
Усик походу вообще ни во что не верит, исходя из событий последних пары дней. И не верил. Иуда
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Конечно не нравится, ты же не дурак чтоб мазать себе лоб зеленкой от своего нарко кумира! А так, оказался обычным приспособленцем
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+2
За монахов Киево-Печорской Лавры он тоже "передумал" заступаться.
+6
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