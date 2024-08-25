Александр Усик: «Мне не нравится идея стать президентом Украины. И вообще меня не интересует политическая карьера. Я не верю в политику»
Александр Усик передумал становиться президентом Украины.
«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику. Для меня политика – это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу Video NV.
Напомним, в прошлом году Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры.
Александр Усик: «Сделаю все, чтобы бокс остался в программе следующих ОИ. Готов помочь, если МОК захочет сотрудничать»
Чей Крым, усач?
Прежде, ты говорил: «Божий!».