Кейн Веласкес признал вину в покушении на убийство, ему теперь не грозит пожизненный срок (ESPN)

Кейн Веласкес избежит пожизненного срока за нападение на предполагаемого педофила.

Как сообщает ESPN, Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство и нападении с применением оружия. За это с Кейна сняты обвинения в преднамеренном убийстве, за что ему грозило пожизненное тюремное заключение с возможностью УДО.

Напомним, что зимой 2022 года Веласкес совершил вооруженное нападение на Гарри Гуларте, предполагаемого педофила, который подозревается в растлении четырехлетнего сына Кейна. До ноября-2022 боец находился в тюрьме, после чего был отпущен под залог в размере миллиона долларов.

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