Кейн Веласкес признал вину в покушении на убийство, ему теперь не грозит пожизненный срок (ESPN)

Теги происшествия Кейн Веласкес Бокс/MMA/UFC

Кейн Веласкес избежит пожизненного срока за нападение на предполагаемого педофила.

Как сообщает ESPN, Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство и нападении с применением оружия. За это с Кейна сняты обвинения в преднамеренном убийстве, за что ему грозило пожизненное тюремное заключение с возможностью УДО.

Напомним, что зимой 2022 года Веласкес совершил вооруженное нападение на Гарри Гуларте, предполагаемого педофила, который подозревается в растлении четырехлетнего сына Кейна. До ноября-2022 боец находился в тюрьме, после чего был отпущен под залог в размере миллиона долларов.

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8 комментариев
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А после нападения должны были снять обвинения в педофилии? 🤔
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Ответ Александр Колосов
Зачем-то? Серьёзно? За убийство насильника или педофила премию давать надо
Ау, голову включите. Пострадал не «насильник», а невинный человек который был рядом это раз. А второе - самосуд… мы вроде не в горах живем и не в каменном веке .
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Так он его грохнул или нет в итоге? Не могу сказать, что в аналогичной ситуации поступил бы иначе
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Ответ Турко Ибрагимов
он зачем то гнался на авто за ним и его отцом стрелял и попал в его отца, а мог бы просто забить насилника наедине
Зачем-то? Серьёзно? За убийство насильника или педофила премию давать надо
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Ответ Костя Паркер
Пожизненное за покушение? В Мексике педофилы это какая то привилегированная социальная группа? Особенно если учесть что там убивают людей просто по приколу каждый день.
При чем тут Мексика вообще? Веласкес американец и все произошло в Калифорнии.
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Пожизненное за покушение? В Мексике педофилы это какая то привилегированная социальная группа? Особенно если учесть что там убивают людей просто по приколу каждый день.
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Ответ Александр Колосов
Зачем-то? Серьёзно? За убийство насильника или педофила премию давать надо
Он мог спокойно выцепить его один на один и вбить в асфальт, но вместо этого начал шмалять на оживленной трассе. Расплачивается за собственную тупость.
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Ответ Digger86
Так он его грохнул или нет в итоге? Не могу сказать, что в аналогичной ситуации поступил бы иначе
он зачем то гнался на авто за ним и его отцом стрелял и попал в его отца, а мог бы просто забить насилника наедине
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