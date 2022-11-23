Кейн Веласкес, выпущенный под залог, примет участие в турнире по рестлингу

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес, выпущенный под залог, примет участие в соревновании.

Во вторник судья округа Санта-Клара (Калифорния) постановил, что Веласкесу разрешено отправиться в Темпе (Аризона) на самолете, чтобы принять участие в предстоящем турнире по профессиональному рестлингу.

Веласкес вышел под залог в 1 миллион долларов по обвинению, включая покушение на убийство. Его ограничение на домашний арест будет временно отменено.

Веласкес – после освобождения под залог: «Буду заниматься только хорошими делами и попытаюсь извлечь что-то позитивное из этой ужасной ситуации»

Хабиб поддержал экс-чемпиона UFC, который расстрелял обвиняемого в педофилии. Веласкесу грозит пожизненный срок