Волков выиграл четвертый бой подряд − это повторение его лучшей серии в UFC

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым (38-10) и Сергеем Павловичем (18-3).

Волков победил в четвертый раз подряд, повторив свою лучшую серию в промоушене. В последний раз Волков проиграл в 2022 году, когда его на болевой прием поймал Том Аспиналл.

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7 комментариев
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Красава
За флаг отдельный респект
+33
-2
+31
Павлович смешной и недалекий конечно. Что устроил после гонга я вообще не понял
+21
-1
+20
Ну че, дальше реванш с французским мешком?
+16
-3
+13
Волкову надо титульный шанс давать, сразу после Аспинала, тока боюсь если Джонс выиграет у Миочича, он еще долго не будет выходить против Тома
+3
-1
+2
Падлович..
+2
0
+2
Ответ Пункупенья
Ну че, дальше реванш с французским мешком?
не стоит Гана недооценивать, у него слабая борьба, но и Волков не идёт сам в борьбу обычно. Против Аспиналла Ган не хочет видимо из-за сильного бжж, а Волкова дома вполне реально по очкам проходить, только вот до ивента в Париже 3 месяца и я не уверен, что Александр успеет восстановиться и провести лагерь, но реванш этот было бы интересно глянуть
+2
0
+2
Волков как феникс, все время возрождается. Уже лет 5 назад, что он закончился как боец, а вот нет, старается, становится в чём-то лучше, и идёт вперёд. Только уважение ему
+1
0
+1
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