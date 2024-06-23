Волков выиграл четвертый бой подряд − это повторение его лучшей серии в UFC
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым (38-10) и Сергеем Павловичем (18-3).
Волков победил в четвертый раз подряд, повторив свою лучшую серию в промоушене. В последний раз Волков проиграл в 2022 году, когда его на болевой прием поймал Том Аспиналл.
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