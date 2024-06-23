Волков выиграл четвертый бой подряд − это повторение его лучшей серии в UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между (38-10) и (18-3).

Волков победил в четвертый раз подряд, повторив свою лучшую серию в промоушене. В последний раз Волков проиграл в 2022 году, когда его на болевой прием поймал Том Аспиналл.

Почему я буду болеть за Волкова против Павловича

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем