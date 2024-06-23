Волков – о конфликте с Павловичем: «Если он на меня нападет, я вызову полицию»

Александр Волков рассказал о конфликте с Сергеем Павловичем.

«Обычно я так не отвечаю на вопросы, но в этот раз задам встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?» [Видимо, нет] По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться в том, почему он так обиделся. Наверное, что-то недопонял. Если что-то недопонял – это его проблемы, а не мои.

Что меня удивило действительно после боя – я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю – в качестве шутки или красного словца, чтобы добавить, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной.

Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечемся? Если он на меня нападет, я вызову полицию», – сказал .

Волков победил на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей. После боя Павлович оттолкнул соперника.

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