Волков – о конфликте с Павловичем: «Если он на меня нападет, я вызову полицию»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков рассказал о конфликте с Сергеем Павловичем.

«Обычно я так не отвечаю на вопросы, но в этот раз задам встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?» [Видимо, нет] По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться в том, почему он так обиделся. Наверное, что-то недопонял. Если что-то недопонял – это его проблемы, а не мои.

Что меня удивило действительно после боя – я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю – в качестве шутки или красного словца, чтобы добавить, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной.

Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечемся? Если он на меня нападет, я вызову полицию», – сказал Александр Волков.

Волков победил Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей. После боя Павлович оттолкнул соперника.

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13 комментариев
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Ответ Джон Сакримони
Расческа Волкова заслужила бонус за лучшие выступление вечера
Расческа Волкова побывала у головы Сани чаще, чем руки Павловича
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+15
Расческа Волкова заслужила бонус за лучшие выступление вечера
+11
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+11
Драго все время на английском разговаривал, вот Павлович и думал, что там боец из недружественной страны
+6
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Ответ Саня Ларёк
Тут интересно что скажет Павлович
Что может сказать быдло?)Ну культурного,например?)))
+6
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Ответ Саня Ларёк
Тут интересно что скажет Павлович
Если нормальный мужик, то скажет, что все было на эмоциях, и извинится перед Волком
+6
0
+6
Опять троллит?
+4
0
+4
Ответ Саня Ларёк
Тут интересно что скажет Павлович
Думаю, скажет, что нервы, горечь поражения и т.д. и извинится перед Волковым.
Поведение в моменте было некрасивое, но Павлович производит впечатление человека, который остыв поступит правильно.
+5
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Тут интересно что скажет Павлович
+3
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Саня молодец , не сомневался в его победе .
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Ответ Евгений Цыбулин
Что может сказать быдло?)Ну культурного,например?)))
Ну он вроде не быдло. Но не очень умен(моё личное мнение)
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Волков самый интеллигентный боец, которого я знаю.
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Ответ Саня Ларёк
Ну он вроде не быдло. Но не очень умен(моё личное мнение)
Не умён-это факт.Повёл себя-как гопота с 3-мя классами)
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Ответ inmotion
Думаю, скажет, что нервы, горечь поражения и т.д. и извинится перед Волковым. Поведение в моменте было некрасивое, но Павлович производит впечатление человека, который остыв поступит правильно.
Что-то Волков никогда не закипал)Скажет,что скажут сказать)
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