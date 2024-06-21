Даниэль Кормье: «Махачев становится жертвой чужих ожиданий. Поймите, он не Хабиб»

Даниэль Кормье прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье.

«Ислам проделал отличную работу. Слушайте, говоря об Исламе, вы всегда становитесь жертвой собственных ожиданий. Он закончил бой досрочно, но даже если бы поединок прошел всю дистанцию, Ислам все равно выиграл бы со счетом 4-1.

Это было по-настоящему доминирующее выступление. Просто Ислам так давно показывает идеальные выступления, что людям прямо-таки бросались в глаза те моменты, когда у что-то получалось.

Ислам показал, что может вести бой в стойке с крайне опасным ударником, и в очередной раз добыл досрочную победу. Думаю, становится жертвой чужих ожиданий. Ислам – не Хабиб.

Хабиб показывал настолько безоговорочную доминацию, что мы ни разу не видели его в трудном положении. И точно того же люди ожидают от Ислама. Но поймите, он – не », – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

В команде Махачева подтвердили, что Хабиб продолжит тренировать и секундировать Ислама