Даниэль Кормье: «Махачев становится жертвой чужих ожиданий. Поймите, он не Хабиб»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье.

«Ислам проделал отличную работу. Слушайте, говоря об Исламе, вы всегда становитесь жертвой собственных ожиданий. Он закончил бой досрочно, но даже если бы поединок прошел всю дистанцию, Ислам все равно выиграл бы со счетом 4-1.

Это было по-настоящему доминирующее выступление. Просто Ислам так давно показывает идеальные выступления, что людям прямо-таки бросались в глаза те моменты, когда у Порье что-то получалось.

Ислам показал, что может вести бой в стойке с крайне опасным ударником, и в очередной раз добыл досрочную победу. Думаю, Махачев становится жертвой чужих ожиданий. Ислам – не Хабиб.

Хабиб показывал настолько безоговорочную доминацию, что мы ни разу не видели его в трудном положении. И точно того же люди ожидают от Ислама. Но поймите, он – не Хабиб», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

В команде Махачева подтвердили, что Хабиб продолжит тренировать и секундировать Ислама

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11 комментариев
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Все верно. Самый малейший намек на конкуренции воспринимают как проигрыш.
+30
-1
+29
Еще важно отметить, что сильно искажает восприятие обилие крови из-за рассечения. Но такая сечка во многом просто случай. Помимо этого да, у Порье были удачные моменты, но даже не близко к тому, чтобы переигрывать Ислама хотя бы половину раунда. В борьбе был хорош, да, но этого мало. В стойке Ислам был лучше
+10
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+9
Ислам лучше.
+7
-4
+3
Хорошо что есть ДС
+4
-1
+3
Ислам с трудом, но побил более сильных соперников
+2
-1
+1
Ответ sledge-hammer
Еще важно отметить, что сильно искажает восприятие обилие крови из-за рассечения. Но такая сечка во многом просто случай. Помимо этого да, у Порье были удачные моменты, но даже не близко к тому, чтобы переигрывать Ислама хотя бы половину раунда. В борьбе был хорош, да, но этого мало. В стойке Ислам был лучше
Вот именно, что все удачные моменты Порье, это по сути, недочеты Махачева в бою. То есть речь не идёт об доминации Порье, а о том, что любое действие которое он смог заблокировать от Ислама - это уже победа.
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Ответ summer-winter
Вот именно, что все удачные моменты Порье, это по сути, недочеты Махачева в бою. То есть речь не идёт об доминации Порье, а о том, что любое действие которое он смог заблокировать от Ислама - это уже победа.
Да, согласен. Выжил в борьбе в первые 20 минут - красавец, все аплодируют. Но именно, что выживал. Плюс верно про ошибки. Ислам как будто торопился местами, терял позицию, контроль, пытаясь выйти на финиш
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Хабиб был в очень трудном положении, до тех пор пока судья не поднял его руку по окончании поединка с Глейсоном Тибау.
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Ответ summer-winter
Вот именно, что все удачные моменты Порье, это по сути, недочеты Махачева в бою. То есть речь не идёт об доминации Порье, а о том, что любое действие которое он смог заблокировать от Ислама - это уже победа.
Любые удачные моменты у бойцов - это ошибки их соперников и их умение этим пользоваться. Это не значит, что Дастин не проделал хорошей работы.
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Ответ ak-2nd
Хабиб был в очень трудном положении, до тех пор пока судья не поднял его руку по окончании поединка с Глейсоном Тибау.
тоже вспомнился этот бой. Там можно было и Тибау было дать легко победу
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Ответ mzfkr
тоже вспомнился этот бой. Там можно было и Тибау было дать легко победу
Все независимые эксперты ее ему и отдали.
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